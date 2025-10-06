CIVITAVECCHIA – L’amore, la passione, la politica, il sacrificio, la tragedia. Tutto questo è “Tosca”, e tutto questo è arrivato ieri sera in piazza della Vita, dove – nonostante il vento pungente e il freddo – tanti civitavecchiesi si sono lasciati conquistare da una delle opere più celebri e travolgenti di Giacomo Puccini.

Non un allestimento tradizionale, ma uno spettacolo originale e gratuito: non sul palco di un teatro, bensì su un tir trasformato in palcoscenico. Con i 50 elementi dell’orchestra a dare corpo e intensità alla musica, il teatro mobile del progetto “OperaCamion” ha portato la grande lirica direttamente in piazza.

Certo, l’orario d’inizio – le 18.30 – non ha aiutato: con il clima rigido, forse sarebbe stato meglio anticipare di qualche ora, approfittando ancora della luce del sole. Ma l’effetto finale è stato comunque suggestivo.

Il pubblico che, arrivato con la propria seggiolina da casa, ha resistito fino all’ultimo alla versione ridotta dell’opera, ha salutato artisti e musicisti con calorosi applausi.