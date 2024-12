CERVETERI - Alessio Pascucci, ex sindaco di Cerveteri e attuale consigliere d'opposizione a Ladispoli e consigliere metropolitano, approda - come regista - per la seconda volta, sul piccolo schermo. Questa volta con il documentario "La ricetta della lunga vita", un tour nella magica terra del Cilento per raccontare i benefici e gli effetti salutari della dieta mediterranea. Il documentario andrà in onda domani pomeriggio alle 16.10 su Rai Tre. «Dopo aver raccontato e mostrato al grande pubblico le bellezze del territorio a cui sono più legato, ossia quello dell'Etruria - racconta Pascucci - volevo proporre un prodotto che parlasse di un'eccellenza che sì è italiana, ma che è amata in tutto il mondo: la dieta mediterranea. Insieme ad Arianna Ciampoli siamo stati nel meraviglioso cilento, alla scoperta dei suoi piatti, della sua cultura, per svelare tutti i segreti di un territorio ricco di tradizioni alimentari salutari che non smette mai di incantare e stupire».

