ALLUMIERE - "Assassinate la zitella": questo il titolo dell'imperdile spettacolo che porterà in scena la Compagnia Teatrale di Allumiere. Gli attori e il regista Achille Sgamma tornano in scena ricordando la loro "Attrice e amica" Antonella Cimaroli. "La Commmedia "Assassinate la zitella" in tre atti è la storia di una favolosa eredità di una anziana zia, molto ricca - spiega il regista Achille Sgamma - eredità che va divisa tra quatto cugine; il testamento agitera' la vita delle quattro nipoti. Intrighi e sogni, complotti ed equivoci scombussoleranno i rapporti tra le quattro donne. Uno spettacolo leggero, frizzante e dinamico". Sotto la sapiente regia di Achille Sgamma andranno in scena i bravissimi attori allumieraschi: Manuela Antonacci, Rita Baiocco, Alessandra Catenacci, Remo Cirilli, Luigi Del Frate, Alessandra Ercolani, Fabiola Faggiani e Vittorio Trovarelli con luci ed effetti di Massimo Leoni.

