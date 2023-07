FIUMICINO - La Città di Fiumicino sarà protagonista all'80° edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, con due film che sono stati girati, grazie al supporto logistico e alla collaborazione della Commissione Cinematografica, quasi totalmente nel territorio comunale.

La Commissione Cinematografica della Città di Fiumicino con orgoglio e soddisfazione ha, infatti, collaborato alla realizzazione delle riprese del film d'esordio alla regia di Micaela Ramazzotti "Felicità" e alla pellicola di Matteo Rovere "El Paraiso" di Enrico Maria Artale.

"Felicità" della Ramazzotti sarà presentato in concorso nella sezione Orizzonti Extra a Venezia 2023.

La storia, con protagonisti Max Tortora, Anna Galiena e Sergio Rubini, prodotta da Lotus Production con Rai Cinema, racconta le vicende di una famiglia di genitori egoisti e manipolatori che divorano le speranze e le libertà dei figli. Molte scene sono state girate proprio a Fiumicino, la scorsa primavera, tra il Centro Anziani, le abitazioni Ater di Via Oder, le aree rurali di Isola Sacra e il Parco Leonardo. Il territorio locale è stato scelto dalla regista e dalla produzione come set ideale della storia, attraverso l'assistenza del Direttore della Commissione Cinematografica, Alessandro De Nitto, presente per la tutta la durata delle riprese. La stessa Commissione ha fornito alla produzione e all'agenzia di casting, responsabile per gli attori e le figurazioni, diverse comparse del territorio oltre che numerose maestranze e operatori che hanno lavorato per tutto il tempo.

Anche il film "El Paraiso", in concorso alla Biennale di Venezia per la sezione Orizzonti, è stato girato quasi interamente a Fiumicino. L'attore protagonista Edoardo Pesce ha impersonato il ruolo di Julio Cesar, uomo di quarant'anni che vive in una casetta sul fiume insieme alla madre colombiana, in un'esistenza ai margini, in cerca di un equilibrio precario, nel desiderio di ritrovare le sue origini.

In questo caso la Commissione Cinematografica, attraverso l'assistenza del Direttore Alessandro De Nitto, si è occupata del coordinamento delle riprese sul territorio, collaborando con la società di produzione Ascent Film nella scelta dei luoghi migliori dove ambientare le varie scene. Nel film si potranno riconoscere alcune delle arterie principali del centro cittadino di Fiumicino, compreso il Mercato coperto, la zona del Passo della Sentinella e la sede comunale, trasformata in questo caso in ambasciata. Molte delle comparse che si vedranno nel film sono anch'esse del territorio.

Alcuni referenti della Commissione Cinematografica interverranno alla Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia, per le anteprime dei film, a testimonianza della vicinanza della Città di Fiumicino con la settima arte.