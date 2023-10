CIVITAVECCHIA – Il teatro e la scuola, un binomio inscindibile e da sempre fecondo. E proprio su questo connubio punta con rinnovate idee l’associazione Blue in the Face che gestisce il Nuovo Sala Gassman di largo Italo Stegher. Il direttore artistico Enrico Maria Falconi ieri ha incontrato al Gassman gli insegnanti delle scuole di Civitavecchia e del territorio (l’associazione gestisce anche i teatri comunali di Bracciano e Rocca di Papa) di ogni ordine e grado per illustrare le iniziative dell’associazione per la stagione 2023-2024, preparando anche una nutrita ed esaustiva cartella per gli istituti che erano assenti. Un’offerta ampia, a costi sostenibili, con premi e incentivi per gli studenti più meritevoli o più in difficoltà. Il tutto per favorire la crescita personale, la formazione, la socialità di bambini e ragazzi.

La Blue in the Face propone, e a seconda dell’età degli alunni, una serie di matinée. Per i piccoli dell’infanzia e gli scolari della primaria le favole del folletto Piripò curate da Simone Luciani, quest’anno ispirate anche ai grandi poemi greci (“Il viaggio di Ulisse”, “Prometeo” e “Arianna e Teseo”). Per gli studenti delle medie inferiori e superiori, invece, opere come “Dottor Jekyll e Mister Hyde” e “Dorian Grey”, ma anche titoli più “leggeri” come “La cena dei cretini” e “Gli innamorati”, fino, per i più grandi, ai classici “Oreste” dii Euripide” e al “Caligola” di Camus.

Prezzi accessibili, si diceva. L’ingresso ai matinée costa 5 euro a studente, a patto che la sala venga riempita. Entrata gratis per accompagnatori e studenti diversamente abili. In più quest’anno il direttore artistico Falconi ha voluto creare premi e incentivi teatrali che hanno lo scopo di stimolare la partecipazione, l’autostima e lo sviluppo delle abilità artistiche e personali dei ragazzi. Degli esempi: lo studente che avrà raggiunto un obiettivo scolastico significativo verrà premiato con un biglietto omaggio per uno degli spettacoli della Grande stagione. Altro esempio: all’alunno bisognoso di esprimersi o di superare la propria timidezza verranno donate dalla Blue in the Face tre ore di corso di recitazione.

Per queste ultime promozioni gli insegnanti delle varie scuole potranno rivolgersi direttamente al direttore artistico Enrico Maria Falconi, tel. 338/2276104. Per le informazioni inerenti i vari spettacoli il referente è invece Simone Luciani, tel. 320/8970760. Per concordare le date dei matinée si può invece contattare il teatro, tel. 328/1224154 (responsabile dell’organizzazione Fabiana De Angelis) oppure scrivere all’indirizzo email amministrazione@blueintheface.net.

