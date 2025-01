CAPRANICA - L’appuntamento “La Befana Tricolore”, organizzato dal consigliere comunale Francesco Virgili e dal gruppo consiliare “Per Migliorare Capranica”, si è svolto lunedì scorso, presso il Simon Bar, in via Martiri di via Fani. Tanti i bambini e le bambine, accompagnati da genitori e parenti, che hanno ricevuto un giocattolo e una calza piena di dolciumi. Una vera e propria gara c’è stata per farsi fotografare con la Befana, la vecchina tanto amata da giovani e adulti. Sono stati sorteggiati altri otto giocattoli per i bambini e le bambine e una decina tra prosciutti, salumi e bottiglie di vino per i genitori che li hanno accompagnati. «La Befana ha riscosso un successo straordinario – dichiara orgoglioso Francesco Virgili – i bambini del paese hanno voluto conoscere la dolce vecchina e fare una fotografia dopo aver ricevuto la calza piena di dolciumi. Voglio ringraziare i genitori e i nonni che hanno accompagnato figli e nipoti – conclude il consigliere comunale del gruppo Per migliorare Capranica – è stata una grande festa per tutti e siamo orgogliosi di aver organizzato questa festa».