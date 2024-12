CIVITAVECCHIA – La banda comunale Ponchielli ha festeggiato domenica scorsa Santa Cecilia patrona della musica. Partendo dalla sede in piazza Calamatta la banda, diretta dal maestro Dario Feoli, si è diretta verso la cattedrale per partecipare alla Santa Messa. Durante la funzione, come da tradizione, il complesso bandistico ha eseguito dei brani religiosi. Al termine, sul sagrato della chiesa la banda si è esibita in concerto.

