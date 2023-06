SORIANO NEL CIMINO - La banda musicale di Soriano nel Cimino è stata protagonista, nella residenza anziani San Giorgio di Soriano, di un pomeriggio di festa e allegria.

Con i loro brani hanno infatti allietato i tanti ospiti della struttura.

A renderlo noto è il presidente della banda, Carlo Fochetti, sempre molto attivo a attento ad organizzare iniziative di spessore.

Adesso, il prossimo appuntamento in programma è eper domenica 2 luglio, quando si svolgerà “Bande in festa”, alle 18 in piazza Vittorio Emanuele II.

«Spettacolo e divertimento assicurato», assicura Carlo Fochetti. L’appuntamento da non perdere, dunque, è per domenica prossima all’ombra dei Cimini.