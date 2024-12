CIVITAVECCHIA – Una serata di musica, ad ingresso libero all’Arena Pincio, con la Kinky Ensemble, composta da quattordici elementi, pronta a coinvolgere il pubblico, accompagnandolo in un viaggio tra swing, jazz e colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema. L’appuntamento è per mercoledì alle 21 con la serata organizzata dall’Unione musicale civitavecchiese, grazie al prezioso contributo della Fondazione Ca.Ri.Civ. ed il sostegno del Comune.

L’ensemble diretta dal maestro Giovanni Cernicchiaro, e nata dall’intuizione e dalla determinazione di Stefania e Cristiana Barbaranelli, “funziona e crea una bella atmosfera – ha commentato Cernicchiaro – questa “strana” jazz band di fiati e pianoforte proporrà arrangiamenti ad hoc ispirandosi a film come “La pantera rosa” o “I predatori dell’Arca perduta” passando per Moonlight Serenade, fino “Sing sing sing”, il Valzer n. 2 di Shostakovich e tanti altri brani di successo”.

Una serata da non perdere, a detta della presidente dell’Umc Rita Busato che ha ricordato come, proprio grazie alla Fondazione Ca.Ri.Civ. quest’estate sono stati tre gli appuntamenti per la città. “Quello della banda Puccini alle Terme di Traiano in occasione della Festa della musica – ha ricordato – e quello che a settembre vedrà tre pianisti esibirsi al museo, per far conoscere e rilanciare anche questa nostra bellissima struttura”. Qui si esibiranno i pianisti Emiliano Manna, Tiziano Leonardi e Sofia Colaiacomo, “in un concerto esclusivamente pianistico – ha spiegato il maestro Manna – con esibizioni a due, quattro e sei mani, portando delle mie composizioni ma eseguendo anche brani classici e della tradizione italiana”.

D’altronde, come ribadito dalla presidente Gabriella Sarracco “la Fondazione ha sempre creduto nella scuola della musica e nella banda, abbiamo sempre lavorato insieme e negli anni la scuola ha dimostrato di cosa è capace – ha aggiunto – i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Evadere con la musica credo sia la cosa più bella, è per questo che invitiamo tutti a partecipare ed è per questo che lavoreremo per creare sempre più occasioni di questo genere, valorizzando anche altre location”. “Saremo vicini a queste iniziative – ha concluso l’assessore alla Cultura Stenia Tinti – anche in futuro, impegnandoci a lavorare in stretta sinergia con queste realtà locali”.