CIVITAVECCHIA – È stato il lungometraggio “Good Vibes” della regista Janet De Nardis a vincere il Premio della giuria critica alla XIII edizione dell’International Tour Film Festival, kermesse organizzata dal presidente Piero Pacchiarotti e dal direttore artistico Antonio Flamini, che si è svolta in sedi diffuse a Civitavecchia.

A premiare la regista italiana, nella splendida cornice del teatro Traiano, il presidente della giuria Romano Milani, alla presenza delle autorità locali, il sindaco Marco Piendibene, la vice Stefania Tinti, la presidente della Fondazione Ca.Ri,Civ. Gabriella Sarracco.

Per lo stesso film sono stati assegnati lo special award come attore protagonista, al famoso attore internazionale Vincent Riotta, mentre l’award come attore non protagonista è andato Andrea De Rosa, per la stessa pellicola.

Un’edizione numero tredici, che si chiude con un bilancio assolutamente positivo: 450 opere pervenute, 98 opere in concorso, 35 opere italiane, ma anche workshop, incontri dedicati ai ragazzi e agli studenti, mostre, presentazioni di libri, reading, performance teatrali ed incontri.

A condurre la serata di gala gli attori Alina Person e Simone Gallo, un binomio frizzante che ha impreziosito la serata. Madrina della kermesse Antonella Salvucci che per la serata di gala ha sfoggiato un abito rosso fiammante.

La serata è iniziata con un momento di danza contemporanea, affidata al coreografo internazionale Michael Fuscaldo, che ha presentato una creazione inedita, in prima nazionale "Kairos" danzata da Elisa Ricci e Jasmine Nunez.

Momento musicale, invece, affidato a Jentu, che ha presentato il suo singolo di esordio, in anteprima nazionale "Ci rivedremo altrove”, prodotto da Ennesenpai.

Un momento estremamente emozionante e divertente allo stesso tempo è stato l’assegnazione del Premio Mafalda Molinari, alla sua prima edizione, all’attrice Valeria Fabrizi, consegnato dalle mani di Mario Molinari: una splendida scultura realizzata da Stefano Notargiacomo per una donna che si è distinta nel mondo dell’arte e ne è divenuta un emblema.

Questo l’elenco dei premi assegnati:

Special ITFF award alla madrina Antonella Salvucci

Premio Eccellenze Italiane consegnato dal coach delle eccellenze italiane a: Riccardo Galdenzi, Ricercatore e Docente realtà virtuale; Giuliano Logos Poeta e Performer; Giacomo Spaconi Regista e Innovatore.

ITFF award Sezione Animazione: BICICLETA VERMHEIA (Brasile) di Rodolpho Pinotti

ITFF award Sezione Documentari: I AM KANAKA (UK) di GenevieneSulway

ITFF award Sezione Fiction: PROVA D’AMORE (ITA) di Denis Nazzari

ITFF award Sezione Turismo: WALKING WITH SHACKLETON (USA)di Roberto Serrini

ITFF award Sezione Lungometraggi: MAOUSSI (DEN) di Charlotte Schioler.

ITFF award migliore colonna sonora: AMANDA (ITA) di Cristiano Bendinelli

ITFF award Premio degli studenti: EXTRAORDINAY VOYAGES GALAPAGOS (Andorra) di Olivier Bourgeois

ITFF SPOTLIGHT AWARD a Pietro Romano e Luca Martella

ITFF SPECIAL AWARD: all’attrice Elena Russo, all’attore Mimmo Calopresti, all’attore e direttore artistico dei Teatri di Siena Vincenzo Bocciarelli

ITFF award Premio Sezione Focus Iran:

-Animazione: ECLIPSE ElaheFalahianMehrjerdi

-Fiction: IT WAS GIRL (دختر بود ) Amir Shamloo

-Documentari: FRENCH CAMERA Ardavan Zeini Sogh

- Lungometraggi: THE PASSION OF MAHAMOOD Davoud Abdolmaleki

ITFF Award ARTICOLO 9 DELLA COSTITUZIONE:

1° classificato - Sabini si nasce, DOP si diventa - IIS “Gregorio da Catino” Poggio Mirteto (RI)

2° classificato - Priolo: da città d’acciaio a paesaggio in mano ai ragazzi - Istituto Comprensivo Manzoni Dolci di Priolo Gargallo (SR)

3° classificato - Navigli - Scuola “Immaginazione e lavoro” Milano

Premio Apidge - Che tempo fa, che clima fa - “1° Circolo San Giacomo” Spoleto

Premio Sguardi Territoriali - Benvenuti a Santa Marinella “Istituto Comprensivo Piazzale della Gioventù” Santa Marinella (RM) classe 2B

Premio Italia Nostra - “La Canzone di Isabella” IC Vinci e Liceo Artistico Virgilio di Empoli

La serata ha visto la partecipazione dell'influencer youtuber brasiliano Brazo Crew, dei registi Daniele Falleri e Christian Marazziti, delle attrici Yassmin Pucci e Patrizia Bellucci, dell'attore Massimiliano Buzzanca, della produttrice Melina Arena, la giornalista e speaker radiofonica Roberta Beta, del coach delle eccellenze italiane Luca Papa, del coreografo internazionale Michael Fuscaldo, del Dott. Emami Direttore dell’Istituto culturale dell’Iran a Roma e del collega Yazdani, e di tanti amici ed addetti ai lavori.

L’International Tour Film Festival, organizzato da CivitaFilm, è patrocinato da MIC, Regione Lazio, Roma Lazio Film Commission, Comune di Civitavecchia, Fondazione Ca.Ri.Civ Civitavecchia, DMO Borghi Etruschi, Italia Nostra, Apidge e da open MIND, ENEL e Molinari. L’appuntamento è all’edizione 2025.

Photo Credits Nicoletta Morici