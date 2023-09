TUSCANIA - Il regista e autore teatrale Sergio Urbani presenterà il suo primo romanzo intitolato “Io sono Te” presso il teatro Rivellino il 16 settembre alle 18. Questo evento sembra essere un’occasione speciale per introdurre il romanzo al pubblico tuscanese e condividere la sua storia e significato. “Io sono Te” tratta temi profondi come l’amore, l’amicizia, le passioni e la vita, esplorando una serie di emozioni e concetti attraverso i suoi personaggi principali. La descrizione del romanzo suggerisce un’intensa dualità tra gioia e tristezza, realtà e sogno, il passato e il futuro, che sono rappresentati attraverso i protagonisti Filippo e “Lollo”. La presentazione ospiterà diverse personalità, tra cui Diana Ghaleb, l’autore Sergio Urbani, Fabrizio Allegrini, Valerio Modesti e Alessandro Natoni. Inoltre, è prevista una mostra nel teatro che presenterà gli appunti di regia narrativa del libro, le illustrazioni e le prove di copertina di Fabrizio Allegrini. Questo aggiunge un elemento visivo e creativo all’evento, permettendo ai partecipanti di immergersi ancora di più nell’universo del romanzo. L’aperitivo di saluto alla fine della presentazione offre un momento informale per socializzare e discutere dell’opera con gli ospiti. È evidente che Sergio Urbani, con la sua formazione teatrale e la sua esperienza nella drammaturgia e nella regia, ha creato un evento di presentazione che riflette la profondità e la complessità del suo romanzo. La casa editrice si augura che l’evento sia un successo e che il pubblico ne trarrà grande piacere e ispirazione.

