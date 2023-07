CIVITAVECCHIA – Questa mattina, si è svolto un istituzionale fra la Presidente della Commissione - Affari europei e internazionali - cooperazione tra i popoli, Emanuela Mari, il Presidente dell’International Tour Film Festival Piero Pacchiarotti e Maurizio Aronica, Presidente FFUN SDG e Direttore Generale del circuito internazionale Cinetour.

Si è parlato di internazionalizzazione attraverso lo sviluppo delle attività cinematografiche e nello specifico della realtà internazionale che L’International tour Film Festival ormai da 12 anni rappresenta per Civitavecchia e l’intero territorio a nord di Roma.

«Un palcoscenico – spiega Pacchiarotti – sul mondo che ha già dato voce, lo scorso ottobre, alla protesta iraniana e che quest’anno darà spazio alla delegazione culturale Ucraina che sta vivendo sulla propria pelle un dramma già vissuto da Civitavecchia 80 anni fa e che ha cambiato per sempre gran parte delle tradizioni e della storia di un’intera comunità».

Le parti hanno evidenziato l’interesse a sviluppare il festival internazionale che si svolge nel primo porto crocieristico del mediterraneo e che ogni anno riceve milioni di turisti attirati dalla vicina Roma. L’idea è quella di potenziare la manifestazione attraverso la sostenibilità, seguendo tematiche specifiche e attuali che partendo dalla nostra città producano indotto attraverso la pubblicizzazione per tutto il circuito che ad oggi è composto da circa 100 festival internazionali sparsi su tutti e 5 i continenti. Un enorme bacino di utenza, idee, progetti da sviluppare in sinergia che daranno una svolta più decisa alla vocazione turistica della città. È stata concordata una calendarizzazione di incontri che porteranno allo sviluppo concreto delle tematiche concertate in questa giornata.

L’International Tour Film Festival, che si terrà a Civitavecchia dal 4 all’8 Ottobre, è patrocinato da MIC, Regione Lazio, Roma Lazio Film Commission, Comune di Civitavecchia, Enel, Italia Nostra, Apidge, Luca Papa Coach, Cinema Multisala Royal e Sala Buonarroti.

