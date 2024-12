C'è tempo fino alle ore 24 del prossimo 3 giugno per presentare proposte riguardanti iniziative culturali e di spettacolo (anno 2024) per il capoluogo e frazioni. Nel dettaglio, si legge nel documento – è indetto un avviso pubblico per la definizione di graduatorie (una per il capoluogo, una per le frazioni) di proposte relative a eventi culturali e arti performative da realizzarsi esclusivamente sul territorio comunale. Sono esclusi dall'avviso i convegni, le manifestazioni religiose, le iniziative a carattere prevalentemente enogastronomico, nonché le feste patronali e le iniziative in regime di convenzione con il Comune di Viterbo. Ciascun soggetto potrà inoltrare una sola richiesta di contributo. Si evidenzia che la procedura mira alla predisposizione di graduatorie di iniziative/progetti finanziabili con fondi che dovessero essere reperiti sul bilancio di previsione 2024, e che l’inserimento in graduatoria non comporterà obblighi a carico del Comune in ordine alla concessione del contributo fino all’avvenuto stanziamento dei fondi e corrispondente impegno di spesa assunto dal Comune medesimo a favore della singola iniziativa. Il contributo eventualmente assegnato al singolo progetto non potrà essere superiore a 10mila euro per il capoluogo e euro 5mila per le frazioni. La richiesta potrà essere presentata da associazioni, cooperative a mutualità prevalente, fondazioni e altre istituzioni dotate di personalità giuridica, esclusivamente online, mediante i format disponibili sul sito istituzionale dell'ente ai link indicati nell'avviso, differenziati per tipologia del soggetto richiedente. Per problemi tecnici relativi a compilazione e invio dei modelli telematici le richieste andranno inoltrate all'indirizzo mail assistenza.areatecnica@we-com.it . La versione integrale dell’avviso è consultabile al seguente link https://comune.viterbo.it/avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-relative-ad-iniziative-culturali-e-di-spettacolo-2024-per-capoluogo-e-frazioni/ .