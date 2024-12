Il teatro San Leonardo di Viterbo è lieto di comunicare il primo evento di un nuovo format denominato “Incontri a teatro”. L’intento dei titolari del teatro, Vanessa Sansone e Giuseppe Berardino, è quello di continuare ad arricchire il calendario degli eventi, ampliando l’offerta culturale a un pubblico sempre più vasto ed eterogeneo per fascia d’età e interessi.

Il primo evento previsto per la rassegna “Incontri a teatro” si terrà venerdì 12 gennaio alle 17,30 con “Il western e la nascita del mito americano”, condotto da Wilfried Leichert.

Matematico e sinologo, Wilfried Leichert, oltre a occupare posizioni dirigenziali per aziende multinazionali, in particolare in Cina, Svizzera, Ungheria, e Stati Uniti e lavorando in Giappone come console per le relazioni economiche, ha dedicato molti anni allo studio dei linguaggi cinematografici, sviluppando particolare interesse verso il genere western. Lo studioso, in tal senso, è autore di numerosi saggi sul tema nonché relatore presso conferenze nei circoli cinematografici di Berlino, presso l’Università di Pechino e presso l’Istituto Italiano di Cultura di Pechino. Con Il western e la nascita del mito americano, Wilfried Leichert, supportato da una selezione di proiezioni di brani di film, condurrà il pubblico a una puntuale riflessione sull’importanza e l’influenza del genere western nella cultura e nel quadro politico americano, allo scopo di individuare alcuni degli elementi costitutivi di un immaginario collettivo e di evidenziare puntuali riferimenti a eventi di attualità.

Appuntamento venerdì 12 gennaio alle 17,30, ingresso a offerta libera.

