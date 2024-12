CERVETERI - In piazza Santa Maria arriva "Musica fuori centro" il progetto nato dall'accordo tra il Teatro dell'Opera di Roma e l'Orchestra delle Cento Città - l'Istituzione concertistica orchestrale del Lazio, con il sostegno della Siae. L'appuntamento è per il 7 luglio alle 21. Obiettivo del progetto: raggiungere il grande pubblico, in particolare i ragazzi, al di fuori della Capitale, con una offerta culturale di alto livello che metta in evidenza nuovi talenti musicali. Sul palco (prima di Cerveteri e il 12 di Rieti) sarà eseguita una composizione per flauto e orchestra del giovane musicista del conservatorio Santa Cecilia, Alessandro Pace. Al flauto lo stesso compositore. A Cerveteri si proseguirà con il concerto n.1 per pianoforte e orchestra di Tchaikosvky interpretato al pianoforte da Raffaele Battiloro, finalista al "Concorso Ferruccio Busoni". Nella seconda parte della serata si terrà un recital dei solisti del progetto "Fabbrica" del Teatro dell’Opera di Roma: sei giovani cantanti (Valentina Gargano e Mariam Suleiman soprani, Eduardo Niave e Nicola Straniero tenori, Mattia Rossi baritono e Spartak Sharikadze basso) eseguiranno arie e duetti tratti dal repertorio operistico. “Orchestra delle Cento Città”, direttore Sergio La Stella.

