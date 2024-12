LADISPOLI - Proseguono gli appuntamenti estivi in piazza Rossellini. Dopo Alvaro Vitali, per molti "Pierino", questa sera la Festa di fine estate prosegue con Ludwig, «l'idolo dei ventenni» come spiegato dall'assessore al Turismo Marco Porro. «L'artista romano, dj, producer e cantante è un vero fenomeno della musica pop dance, tanto da arrivare a suonare nelle discoteche più conosciute al mondo». Domani si proseguirà con la musica dance anni 90, mentre domenica a chiudere la rassegna ci penserà Sergio Vigianese, il simpatico meccanico di Zelig che scalderà la platea per l'atterraggio in città di Carmine Faraco.

