BOLSENA - Per il BolsenArte Winter Music Festival andrà in scena domenica 15 dicembre, alle 18, al teatro San Francesco lo spettacolo gratuito “In nome della madre”, con l’Orchestra da camera Europa musica e il Coro della scuola popolare di Testaccio.

Liberamente tratto dall’opera omonima dello scrittore Erri De Luca, “In nome della madre” non vuole essere il semplice racconto della vita di Maria, ma un’esperienza di condivisione fra il pubblico e l’artista in scena, partendo dalla convinzione che una vicenda così famosa e nota a tutti non chiede di essere ascoltata, bensì di essere raccontata nuovamente, da tutti e per tutti.

Questa istanza di partecipazione è resa concretamente dalla vicinanza fra l’interprete e il pubblico, in uno spazio unico che supera la fruizione tradizionale per avvicinarsi alle forme del rito collettivo. Lo spettatore è così chiamato in causa in prima persona, superando la quarta parete e vivendo nella propria soggettività e sensibilità lo spettacolo. L’intenso contenuto testuale sarà supportato da una delle opere più suggestive e più eseguite al mondo: “Stabat Mater” di Giovanni Battista Pergolesi, per soli, coro femminile e orchestra d’archi. Una vetta forse mai raggiunta per l’intensità mistica di una musica che utilizza un linguaggio proprio della scrittura del teatro d’opera. Nella seconda parte del concerto verrà eseguito il “Dixit Dominus” di Nicola Porpora, una stupenda opera rappresentata una sola volta in epoca moderna e della quale si è riusciti fortunatamente a reperire il materiale musicale. Lo spettacolo nasce da un’idea del maestro Renzo Renzi, che ne cura la regia.

©RIPRODUZIONE RISERVATA