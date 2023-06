ALLUMIERE - Dopo essere stata rinviata per maltempo si svolge oggi ad Allumiere “Sentieri Fioriti”, una kermesse originale, ricca e imperdibile che vedrà il susseguirsi di tantissime iniziative per tutti i gusti e per tutte le età. “Sentieri Fioriti” è una manifestazione organizzata e promossa dall'associazione “Il Cammino dell'allume” in collaborazione con l'amministrazione comunale e l'Università Agraria e vede la partecipazione di tante associazioni locali. L'obiettivo di questa intensa giornata è di far riscoprire a tutti le tante bellezze del territorio e del centro storico di Allumiere. Grazie a “Sentieri Fioriti” si potrà vivere una bellissima giornata che mixa sapientemente tanti elementi e iniziative per accontentare tutti i gusti. Trekking naturalistici e sensoriali, trekking someggiato, passeggiate a cavallo, buona cucina, mountain bike, corsa podistica, attività ludiche per bambini, escursioni, iniziative per gli amanti degli amici cani, concerti e tanto altro allieteranno la giornata. Da non dimenticare che per la pausa pranzo e l'apericena i protagonisti sono i produttori locali che distribuiranno ottimi prodotti bio a km zero. L'arrivo di tutti i percorsi è previsto in piazza Agostino Chigi dove ci saranno i prodottori collinari con le loro specialità (acquacotta, mentucciata, carne alla brace, pasta del senatore cappelli, zafferano, dolci e vino locale). Per la pausa pranzo e l'apericena si potrà scegliere fra gli stand dei vari produttori locali. Non mancheranno musica dal vivo, esposizioni artistiche, laboratori e giochi di ogni tipo per bambini. L'Università Agraria di Allumiere sarà presente con gli stand dei propri prodotti e distribuiranno “acquacotta” e “mentucciata” con camerieri d'eccezione: gli studenti dell'Istituto Stendhal di Civitavecchia. Il ricavato sarà devoluto all'associazione Adamo e alla Croce Rossa. Davvero tanti gli appuntamenti odierni: alle 9 gara podistica non competitiva in località Giovita promosso dal gruppo podistico “Airone Monti della Tolfa”, presso il parcheggio multipiano tra via Klitch e via Monte Roncone. A partire dalle 9 “Dog Trekking”: per info chiamare Laura al 3917382760, oppure contattare Sharon 3394242911. Alle 9:30 è in programma la bellissima iniziativa: “Un cammino da fiabe” riservato a bambini dai 6 ai 12 anni con ritrovo presso il parcheggio del Faggeto (piazzale Cesare Moroni) per info telefonare a Lara al 347989250. Dalle 9:30 alle 12:30 “Mental Hiking” con partenza dal parcheggio di piazzale Moroni: per info alessandra 3313987822.

È prevista poi un'escursione storico-naturalistica presso l'abitato “Tufarello” in località Tolfaccia a cura di “Back to Nature APS”. Per gli amanti delle due ruote è in programma invece il trekking in mountain bike promosso dalla SD Revender Bike Team: per info telefonare a Stefano al 3339306368.

Anche il pomeriggio sarà ricco di attività. Dalle 16 alle 19 si svolgeranno i “Giochi di Primavera”, cioè giochi a premi per bambini a cura del GGP presso il cortile del Palazzo Camerale. Sempre dalle 16 alle 19 si svolgerà il “Laboratorio di arte creativa” presso la piazzetta del Belvedere a cura de “La bottega dell'arte”; alle 18 in piazza Chigi concerto live di musica anni 70 e 80. Alle ore 17:00 nell'Auditorium avverrà la presentazione ufficiale dell'app CityAllumiere, un'applicazione (scaricabile su i tutti i cellulari) che permetterà di avere a portata di mano, non solo tutti i percorsi per il trekking riconosciuti e segnalati dal CAI, ma anche tutte le info necessarie per passare delle piacevolissime giornate ad Allumiere. Alle 18 seguirá, sempre nell'Auditorium, la premiazione della prima edizione del concorso “Contrade in Fiore” e la premiazione della mostra “A Scuola di Primavera”, un'esposizione artistica della scuola Primaria e Secondaria di primo grado di Allumiere. Dalle 12 sarà possibile apprezzare e ammirare la mostra di auto e vespe d'epoca.

