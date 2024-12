LADISPOLI - Stanno per partire le iscrizioni al primo seminario formativo a cura di “Emergenza Sordi APS”.

I corsi prevedono - in attuazione del progetto di inclusione sociale “Ladispoli una città che sa ascoltare” - l’insegnamento dei segni specifici e necessari per riuscire a interagire con persone sorde in situazioni di emergenza.

Il seminario è riservato solo ed esclusivamente ai corpi di primo intervento, ai sanitari e alle associazioni che operano nell'emergenza.

Si potranno iscrivere al seminario formativo, un massimo di 6 unità per corpo o associazione, questo per poter permettere a più gruppi di poter partecipare essendo un corso a numero chiuso, con un massimo di 30 iscritti.

Il seminario formativo teorico-pratico si svolgerà nella sala conferenze della biblioteca comunale Peppino Impastato il 2, il 9, il 17, il 24 e 30 settembre, il 7 e 14 ottobre dalle 15 alle 17.50.

Al termine del seminario formativo verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Per poter partecipare bisogna mandare via mail una richiesta di iscrizione e l'appartenenza al corpo o associazione di cui si fa parte alla seguente e-mail: marco.cecchini@comunediladispoli.it

