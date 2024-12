VETRALLA – Il museo Città e Territorio di Vetralla partecipa all’iniziativa del Touring Club Italiano “Aperti per Voi sotto le stelle”, che si terrà con 100 eventi in tutta Italia dal 21 al 23 giugno prossimo per celebrare i 130 anni del prestigioso sodalizio, istituito nel 1894 da un illuminato manipolo di i volontari.

Nel Lazio, oltre a Vetralla, i luoghi prescelti sono la Villa Volusii Saturnini di Fiano Romano, la tenuta presidenziale di Castelporziano nei dintorni di Roma e il Palazzo Borromeo di Roma.

A Vetralla si potrà accedere al museo Città e Territorio nel pomeriggio di sabato 22 giugno secondo visite cadenzate su prenotazione (www.touringclub.it/sottolestelle) ogni ora, dalle 14 alle 18. In quella delle ore 17 è anche prevista una breve visita guidata del paese con la storica dell’arte Valentina Berneschi. Il museo, di proprietà dell’Università della Tuscia, venne aperto agli inizi degli anni Novanta del secolo scorso, negli ambienti di una torre quattrocentesca, da due storici e docenti universitari Enrico Guidoni e Elisabetta De Minicis, nell’intento di avviare lo studio e la catalogazione di tutte quelle categorie di beni culturali considerati maggiormente a rischio della Tuscia, come case private, mura medievali, pavimentazioni storiche, strade alberate, arredo urbano, giardini storici, cavità artificiali e molto altro, offrendo una valida documentazione sul reale stato del patrimonio locale e suggerendo un corretto restauro e una coerente valorizzazione degli stessi. Nel museo sono oggi esposti oggetti di ogni fattezza e misura, da un gigantesco mantice da fabbro, a botti e attrezzi legati al ciclo del vino (sistemati in una grotta scavata nel tufo), ad una campana ancora intonata a scandire le ore e la chiamata dei fedeli, fino a campionari di utensili di lavoro, ognuno con la propria forma e utilità, e a quelli di uso domestico. Anche plastici in scala di architetture medioevali e di alcuni impianti urbanistici. Il museo è inserito nel circuito dei musei a carattere demoantropologico della regione Lazio. «Il nostro obiettivo – ha detto il console Touring, Vincenzo Ceniti, animatore dell’iniziativa – è quello di inserire stabilmente il museo di Vetralla, in collaborazione con il Comune, la Pro loco e tutti quelli che hanno a cuore la storica cittadina, nel progetto “Aperti per Voi” del Touring Club Italiano che da circa vent’anni si impegna a diffondere la consapevolezza che i patrimoni d’Italia siano un bene condiviso e che quindi sia compito di tutti prendersene cura». Per Elisabetta De Minicis, ideatrice del Museo della città e del territorio di Vetralla, «questo luogo che nasce come applicazione di un modello all’interno di un progetto scientifico finalizzato a valorizzare le risorse di un territorio, è sempre stato anche uno spazio di accoglienza e diffusione di eventi di vario genere (presentazione di libri, mostre di arte contemporanea, laboratori per le scuole, musica e animazione, scambi di saperi artigianali e letterari) e partecipare all’iniziativa del Touring Club Italiano rappresenta un ulteriore e importante momento di divulgazione di questa idea di un ‘museo che vive’». Accolto, dal 2008, all’interno del Sistema Museale di Ateneo dell’Università della Tuscia non trascura, naturalmente, gli aspetti maggiormente legati alla ricerca e alla didattica organizzando convegni, dibattiti e cicli annuali di conferenze a tema.

