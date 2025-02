CIVITAVECCHIA – Teatro, arte e riflessioni al nuovo sala Gassman. Oggi infatti è in scena il secondo appuntamento de “Il pensiero e la scena”, progetto culturale curato da Ettore Falzetti e Lucia Scaggiante, in collaborazione con Spazioliberoblog e Blue in the face. Il tema attorno a cui ruoterà la serata di oggi – con inizio alle 18 e ad ingresso libero – sarà “Il ritorno di Polemos. Pace e guerra nel tempo della postmodernità”. Sul palco il professor Nicola Porro, con la partecipazione di Nico Lipparelli, Cristina Belletti, Sara Gianvincenzi, Flavia Pennesi e con il contributo di Salvatore Rocchetti.