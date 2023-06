SUTRI – L’inaugurazione della 22° edizione del Beethoven Festival Sutri, kermesse che si snoderà durante tutto il mese di luglio, è affidata al Quartetto di Fiesole (Alina Company e Simone Ferrari violini, Flaminia Zanelli viola, Sandra Bacci violoncello), domani sera alle ore 21 presso la cattedrale di Santa Maria Assunta, a Sutri.

Considerata una formazione di punta del panorama quartettistico italiano, il Quartetto di Fiesole è in attività da oltre trenta anni ed è stato ospite altre volte al Beethoven Festival Sutri. Il concerto, dal titolo "L'Europa nel quartetto d'archi", si aprirà con l'esecuzione del Quartetto KV156 , facente parte di un gruppo di sei quartetti detti " milanesi" scritti da Mozart – non ancora diciassettenne – durante il terzo e ultimo viaggio in Italia. Seguirà l'elegia Crisantemi di Puccini che il compositore di Lucca scrisse in una notte del 1890, toccato dalla notizia della dipartita dell'amico Amedeo di Savoia, duca d'Aosta. A chiudere la prima parte del concerto saranno il Capriccio e Fuga di Mendelssohn, pubblicati dopo la morte del compositore insieme ad altri due brani distinti a formare l'op.81. La chiusura sarà dedicata a Claude Debussy e al suo capolavoro della musica da camera del Novecento, il Quartetto per archi in sol minore, op 10. Questa composizione fu concepita in un periodo dominato da composizioni di stile simbolista, all'epoca dell'amicizia di Debussy con Chausson, ed è l'unica a recare nel frontespizio un numero d'opera. Il Quartetto di Fiesole nasce nel 1988 sotto la guida dell'indimenticabile Piero Farulli. Studia anche con A. Nannoni e si perfeziona nel repertorio slavo con M. Skampa del Quartetto Smetana, seguendo gli Amadeus Summer Course presso la Royal Accademy di Londra, con N. Brainin, S. Nissel e M. Lovett del Quartetto Amadeus; frequenta masterclass con S. Harada del Quartetto di Tokio e V. Berlinsky del Quartetto Borodin. Nel 1990 vince all'unanimità il 1° premio al Concorso Internazionale di Cremona e nel 1996 vince il 1° premio al Concorso Gui di Firenze. Da quel momento il Quartetto di Fiesole trasmette il messaggio della più luminosa tradizione cameristica italiana nelle maggiori sale da concerto e festival di tutto il mondo, fra cui l'Accademia Nazionale di S. Cecilia di Roma, gli Amici della Musica di Firenze, Perugia, Verona, Vicenza e Palermo, l'Unione Musicale di Torino, l'Associazione Ionica, la Società dei Concerti di Trieste, la Società Aquilana dei Concerti B. Barattelli, le Serate Musicali di Milano, Festival Newport e Tanglewood (Usa), Festival du Luberon, Festival des Pays de Fayence, Festival du Vigan, Sorrento, Mozart a Rovereto, Estate Fiesolana, Gubbio, Ravello, Estate Musicale Frentana, Autunno Musicale a Como, Festival Paganiniano… ottenendo sempre un grande successo di pubblico e critica. Si avvale delle collaborazioni di M. Tipo, P. Farulli, A. Lucchesini, P. De Maria, R. Fabbriciani, K. Bogino, A. Meunier, A. Nannoni, A. Farulli, D. Rossi, L. Ballerini, N. Goerner, F. Bidini, M. Vincenzi, A. Marangoni, A. Rucli, V. Mendelssohn e molti altri. Particolarmente significativo il concerto nella stagione dell'Accademia Nazionale di S. Cecilia a Roma con la prima esecuzione a Roma del Quartetto 1958 di G. Petrassi alla presenza dell'autore, in occasione del suo 90° compleanno, con suo vivo, quanto lusinghiero apprezzamento. Inoltre, invitato per un concerto al Teatro Ponchielli di Cremona, il Quartetto di Fiesole ha l'onore di far suonare insieme per la prima volta gli straordinari strumenti del Museo Stradivariano. Registra per le reti radiotelevisive italiane ed europee. Incide Cd per Frame, per Musikstrasse, nonché per la rivista Suonare News. Il Quartetto di Fiesole suona quattro strumenti di Marino Capicchioni.