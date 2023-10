TOLFA - Il museo di Tolfa si conferma al top ed è sempre di più un luogo di scambio culturale, centro di studi e interesse internazionale. Tutto questo grazie alla lungimiranza, alla grande molo di lavoro e alle molteplici iniziative del direttore Giordano Iacomelli e del suo eccellente staff della Cooperativa Taitle Ingegno Multiforme. In questi giorni il museo civico archeologico ha raggiunto un eccezionale traguardo: è iniziata, infatti, una prestigiosa collaborazione scientifica con le Università West Bohemia-UVB di Pilsen (Repubblica Ceca) e Federico Alessandro di Erlangen-Norimberga (Germania) per un progetto di ricerca archeologica in località Bufalareccia. Il direttore del museo di Tolfa, Giordano Iacomelli, stato scelto per curare lo studio dei materiali, mentre la Soc. Coop. Taitle Ingegno Multiforme si occuperà delle attività di restauro. "Lo scavo in località Bufalareccia é iniziato due anni fa, dopo una campagna di indagini con il georadar per stabilire l'entità del sito - spiega l'eccexiknale direttore del museo di Tolfa, Giordano Iacomelli - gli scavi interessano una piccola porzione di un edificio di epoca romana, probabilmente una villa rustica. Da quest'anno è stato creata una convezione di collaborazione scientifica con il Museo di Tolfa e con la coop. Soc Taitle Ingegno Multiforme. Io mi occuperò dello studio dei materiali e la coop. del restauro. Nel mese di febbraio il professor Martin Trefny dell'Università della Boemia Ovest tornerà a Tolfa per mettere a punto le strategie per la pubblicazione dei primi dati scientifici e per la prossima campagna. Siamo molto orgogliosi perché è una collaborazione prestigiosa che proietta il museo di Tolfa verso scenari internazionali".

©RIPRODUZIONE RISERVATA