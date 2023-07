CIVITAVECCHIA – “Il Mosaico - un popolo di artisti”, l’organizzazione di Giulio Castello, presenta “Il Mosaico va in… porto”, serata a favore dell’Associazione Solidarietà Problemi Handicap (As.s.pro.ha. Odv), un’associazione di genitori e volontari che sin dal 1982 si prende cura delle problematiche inerenti all’integrazione e alla qualità della vita delle persone con disabilità.

Giovedì sera alle 21, a Porta Livorno (porto storico di Civitavecchia) andrà in scena la band di Olen Cesari “International Clandestine Orchestra”, una ensemble di musicisti eccezionali capeggiati dallo stesso Olen Cesari al violino elettrico, Michael Rodi al pianoforte e tastiere, Paolo Cozzolino al basso e contrabbasso, Raul Scebba e Gabriele Gagliarini alle percussioni, Matteo Di Francesco alla batteria e i vocalist Lavinia Mancusi e Carlos Paz.

Il concerto ha il patrocinio del Comune di Civitavecchia (sindaco Ernesto Tedesco e assessore al Turismo Simona Galizia), dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale (presidente Pino Musolino) e della Fondazione Cariciv (presidente Gabriella Sarracco).

«Ci tenevo a ringraziare, oltre alla perfetta organizzazione di Giulio Castello e al prezioso lavoro degli Uffici Cultura e Turismo, con in testa la dirigente Sabrina Bodò - ha dichiarato l’assessore Galizia – la costante presenza di Gabriella Sarracco, che con la Fondazione Cariciv non manca mai di sostenere eventi culturali e, come in questo caso, di beneficienza verso i più bisognosi della solidarietà di tutti noi».

«Non potevamo non sostenere una serata di arte, cultura e spettacolo di così grande livello – ha aggiunto la presidente Sarracco – e che potrà contribuire all’attività della As.s.pro.ha. che svolge un mirabile impegno con i ragazzi che segue. Quello di giovedì sera è un’occasione che si aggiunge alle tantissime che stanno animando l’estate civitavecchiese, non solo nei luoghi tradizionali della marina e del centro storico, ma in ogni angolo della nostra città. Con gli ultimi eventi che si sono spostati nelle periferie, infatti, è stato dato un forte segnale di appartenenza totale al nostro territorio, e per questo mi sento di dire “brava” alla nostra assessora Simona Galizia».

Il presidente di As.s.pro.ha. Odv Cristian Cropani ha, da parte sua, ringraziato «tutti: l’Amministrazione comunale, che ha dimostrato grande sensibilità, con sindaco, vicesindaco e assessori, sempre vicini e sempre presenti, come la Fondazione Cariciv, fondamentale per noi, e Giulio Castello, grande amico che ci ha sempre dato una mano. Perché è con questi contributi che riusciamo a portare avanti la nostra attività, con fatica ma con gioia, e a tenere attivi i nostri ragazzi. E a tal proposito sono grato all’amministrazione, dal sindaco Tedesco al vicesindaco Magliani, all’assessore Deborah Zacchei, anche per l’impegno a rendere concreta la speranza di tornare nella nostra “casa” storica, il parco di San Gordiano».

Appuntamento a giovedì sera, allora, a Porta Livorno, con il grande concerto della “International Clandestine Orchestra”.