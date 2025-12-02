CIVITAVECCHIA – Il Magico Mondo del Natale viene riproposto per la quarta volta quest’anno nella storica Chiesa di San Giovanni da domani a sabato con una mostra favore della comunità di Sant’Egidio. L’evento oltre ad offerte artistiche prevede performance musicali, interventi poetici a tema e un sottofondo di caratteristici suoni delle pastorelle.

«Per i genitori e i nonni per un momento di aggregazione e di gioia in un periodo turbato da guerre, ma soprattutto in occasione dell’800° anniversario dalla morte di San Francesco – ha spiegato la presidente dell’Associazione Amici del Fondo Ranalli odv Maria Grazia Verzani – un momento di riflessione e sinergia con i più poveri nel corpo e nello spirito e la condivisione di beni in un diffuso spirito di carità. Per i bambini delle scuole elementari nei giorni giovedì e venerdì ci saranno tutorial per l’esecuzione di piccoli manufatti a carattere natalizio. Il progetto si articola in tre pomeriggi dalle 15 alle 20 e si aprirà con una mostra di piccoli tesori creati dalle mani delle signore operose del Gruppo Donne Arte e non solo, per dare seguito alla visita dei bambini civitavecchiesi che porteranno le loro letterine. Il secondo giorno interverranno i poeti del Natale che faranno rivivere le tradizioni in versi dialettali, testimonianze di momenti passati pieni di suggestione.

Il terzo giorno si esibiranno Le Voci, accompagnate da Riccardo Pasquarella, riflessioni sul tema. L’ingresso alla manifestazione è gratuito ed aperto a tutti.