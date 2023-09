CIVITA CASTELLANA - Tutti pazzi per il made il Tuscia, anche in tivù.

Una nota azienda civitonica, infatti, ha letteralmente conquistato la casa più spiata d’Italia, sin dal 2019, anno in cui è iniziata la collaborazione.

Stiamo parlando della Ceramica Flaminia, le cui ceramiche fanno da sfondo alle vicende dei concorrenti del Grande Fratello.

Nelle atmosfere della Casa, in particolare, i prodotti Flaminia sono protagonisti della zona dedicata al benessere e alla cura della persona dimostrando come il brand, grazie alle collaborazioni con i più rinomati designer, abbia saputo trasformare il concetto di bagno: da spazio di servizio ad ambiente aperto sulla casa.

Per tutta la durata del programma, l’occhio delle telecamere riprenderà i concorrenti alle prese con delle icone tra i prodotti Flaminia: sanitari App back to wall bianchi, vasche Evergreen,miscelatori Fold , lavabo freestanding Monotwin nero, lavabi Spire+ colore latte e Spire colore petrolio e gli sgabelli-tavolino Rocchetto nei colori rosso, arancio e verde del grande maesto Alessandro Mendini.

Architetto, designer, artista e critico, Mendini è stato uno dei teorici e promotori del rinnovamento del design italiano. Membro onorario della Bezalel Academy of Arts and Design di Gerusalemme, gli sono stati attribuiti tre Compassi d’Oro per il design, ed è stato insignito delle onorificenze Chevalier des Arts et des Lettres in Francia, Architectural League di New York e l’European Prize for Architecture 2014 a Chicago. Tra i suoi lavori le Fabbriche Alessi a Omegna, la piscina olimpionica a Trieste, le stazioni della metropolitana a Napoli; una torre ad Hiroshima in Giappone; il Museo di Groningen in Olanda; un quartiere a Lugano in Svizzera; un palazzo per uffici Madsack ad Hannover e un palazzo Commerciale a Lörrach in Germania.

Sono della giovane designer Elena Salmistraro invece i lavabi Spire. Considerata un unicum nel panorama del design attuale per il suo linguaggio fantastico, surreale e altamente creativo, dopo aver acquisito una vasta esperienza nella lavorazione della ceramica artistica e artigianale, si cimenta nella realizzazione di prodotti industrializzati. Da questo nuovo percorso nasce Spire: una collezione di lavabi da appoggio che richiamano le forme sinuose di un elemento naturale, come una conchiglia. La qualità scultorea del lavabo sottolinea la bellezza della ceramica; bordi ampi e di dimensioni variabili caratterizzano questo progetto che appare diverso a seconda del punto di vista. La nuova versione con rilievo ceramico, Spire+, rappresenta una sintesi tra la cifra stilistica del designer e l’esperienza produttiva dell’azienda. Con questa collaborazione, la ceramica Flaminia si riconferma azienda di riferimento della produzione italiana e negli spazi di Grande Fratello racconta come i suoi prodotti siano degli evergreen.

