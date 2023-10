CIVITAVECCHIA – Si è chiusa la prima edizione del progetto “Sono nata per fare l’oceano ma mi tocca fare la goccia” del Liceo Galilei e si pensa già alla seconda. Ieri i ragazzi che hanno preso parte al concorso, che ha visto cinque studenti recarsi a Lampedusa, hanno parlato della loro esperienza. Il presidente della Fondazione Cariciv Gabriella Sarracco ha promesso il sostegno dell’ente anche per la seconda edizione visto il profondo valore morale del progetto. Come hanno spiegato i professori Mario Camilletti e Carla Melchiorri, nella seconda edizione che inizierà a breve e proseguirà per tutto l’anno scolastico la meta non sarà Lampedusa ma un’altra isola. Il tema rimane quello, attuale e drammatico, della migrazione.

