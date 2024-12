CERVETERI – Emozione, allegria, tanta musica e divertimento l’altra sera in Piazza Santa Maria per il Concerto estivo del Gruppo Bandistico Cerite diretto dal Maestro Augusto Travagliati, primo appuntamento d’agosto del cartellone di eventi dell’Estate Caerite messo a punto dall’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri.

Marce brillanti, brani classici e musiche popolari, rivisitazioni di brani del cantautorato italiano, come l’omaggio a Toto Cotugno, ad un anno dalla sua scomparsa e il medley di Sanremo 2024, l’esibizione dei musicisti e delle musiciste della banda cittadina hanno offerto una grande serata di intrattenimento al pubblico, accorso numeroso nel centro storico di Cerveteri.

«Come sempre il Concerto del Gruppo Bandistico Cerite si conferma uno degli appuntamenti più attesi dai cittadini di Cerveteri – ha dichiarato il Sindaco Elena Gubetti – ogni volta ci regala allegria, spensieratezza, un bellissimo momento di svago e leggerezza in compagnia della grande musica. Da quasi trent’anni, la nostra banda ci accompagna nei momenti di festa, in quelli legati alla tradizione e nelle occasioni ufficiali dei cerimoniali e degli scambi culturali: appena due mesi fa infatti, è stata proprio la banda a rappresentare il nostro Comune nel gemellaggio con gli amici di Livry-Gargan, cittadina della Francia. Anche quest’anno, le aspettative sul concerto, uno degli appuntamenti più attesi, fra i tanti che ci accompagneranno fino alla 61esima edizione della Sagra dell’Uva, sono state rispettate pienamente, offrendoci un bellissimo momento di festa. A tutti i musicisti, al Maestro Augusto Travagliati, al Presidente dell’Associazione Amici della Musica Aurelio Badini e al Segretario Carmelo Aiello, i miei complimenti e il mio ringraziamento per l’impegno che da ben 29anni mettono nel promuovere la cultura musicale nella nostra città».

Ad esibirsi in concerto inoltre, tre giovanissimi musicisti, tre bambini di Cerveteri, Filippo Biferari, Antonio e Giacomo Della Corte, due batteristi e un trombettista, che il Sindaco Gubetti ha voluto accogliere e salutare sul palco: «Vedere questi bambini esibirsi insieme ai più grandi è un meraviglioso segnale di speranza per il futuro, non soltanto del nostro Gruppo Bandistico Cerite, ma anche per la nostra società. La loro presenza sul palco testimonia quanto sia davvero universale il linguaggio della musica, un linguaggio di pace, capace di lanciare sempre messaggi forti e in questo caso di unione tra generazioni differenti. Auguro loro di continuare a coltivare sempre l’amore per la musica sperando di vederli anche in età adulta divertirsi ed emozionarsi con uno strumento in mano».