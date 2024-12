CIVITAVECCHIA – L’assessore alla Cultura del Comune di Civitavecchia Simona Galizia ha scoperto ieri una targa nel foyer del Teatro Traiano dedicata all’associazione delle scuole di danza cittadine.

«Da oggi – ha spiegato – questa targa resterà per sempre a testimonianza della gratitudine di Civitavecchia per la cura con cui le scuole di danza trasmettono i valori dell’arte e della socialità. Fin da quando ero al consiglio municipale, quanto si pensava impossibile mettere allo stesso tavolo le diverse scuole, superando rivalità e personalismi, ho creduto che solo l’unione d’intenti avrebbe potuto contribuire a far crescere tutti. E così è stato. Anche nel periodo difficile dell’emergenza per il Covid, mentre tutti restavano in forzata attesa, l’Ats Scuole di danza di Civitavecchia, proprio grazie alla solidarietà comune, ha potuto dare un esempio di continuità e forza al quale tutti, in tutti i campi, dovrebbero guardare».

«Sono felice di quest’iniziativa dell’assessore Galizia -ha aggiunto il sindaco Ernesto Tedesco – perché è un modo bello per riconoscere un valore, tanto più in un posto importante per la vita comunitaria e culturale della città com’è il Teatro Traiano. E sono perfettamente d’accordo con lei quando mette l’accento sulla virtù fondamentale dell’unione, così chiaramente dimostrato dalle scuole di danza. In un meccanismo sociale in cui prevalgono i personalismi, le faziosità… situazione che creano conflittualità e negatività, voi» ha detto rivolgendosi alle rappresentanti delle scuole, «avete avuto il coraggio e il merito di esservi uniti per lavorare insieme, riuscendo così a far fare un grande salto di qualità a tutto il movimento. Noi come Amministrazione comunale siamo ben felici di aver traghettato questo percorso, rendendolo manifesto con questa targa che resterà a futura memoria della vostra sapienza».

«A nome dell’Ats Scuole di Danza desideriamo esprimere la nostra più sincera gratitudine per questo riconoscimento» hanno dichiarato le scuole, esprimendo poi «profonda gratitudine per il sostegno continuo che il Comune ci offre e ci dimostra». «In tanti anni - ha tenuto a precisare una delle direttrici presenti – nessuna amministrazione comunale aveva dimostrato l’attenzione e la cura che ci ha dimostrato quella attuale».