CIVITAVECCHIA – Sono ben tre gli appuntamenti in calendario questa settimana con "La Memoria Ritrovata - Viaggio alla scoperta della storia di Civitavecchia".

Si inizia stasera con la proiezione presso i giardinetti di piazza Verdi del documentario "Il Cinema a Civitavecchia" realizzato da Silvio Serangeli che presenta i film girati in città da grandi registi e i lavori amatoriali realizzati da civitavecchiesi.

Si prosegue poi sabato 26 agosto con la serata alla Lega Navale dedicata a "Luigi Calamatta, Alessandro Cialdi e Padre Alberto Guglielmotti, i civitavecchiesi legati al mare" che racconterà le vite e le imprese dei tre personaggi vissuti nel corso del XIX secolo.

Ed infine per il ciclo "Le Sette Chiese di Civitavecchia. L'arte nella Casa del Signore" domenica sarà la volta della Cattedrale per ammirare la magnificenza e la bellezza delle opere lì conservate. Tutte le serate avranno inizio alle 21. Partecipazione libera e gratuita con seggiolina al seguito esclusa per la serata all'interno della Cattedrale.

