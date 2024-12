CARBOGNANO - Domani pomeriggio alle ore 16 va in scena al teatro Bianconi di Carbognano, per la stagione per bambini 2023-2024, "Il bello e la bestia (ovvero l'eterna lotta tra i paesi belli e i paesi brutti)", spettacolo a cura del teatro Pantegano. In un mondo diviso in paesi belli e in paesi brutti, la superfanatica regina di Shampodai, Preziosa Bellicapelli si sta preparando per partecipare al grande festival delle canzonette Bellfactor dove sfiderà il re di Gran sorriso Scintillo VI. Entrambi sono egocentrici, superficiali e dispotici. Il mondo sta andando in malora e loro non pensano che a sé stessi. Ma ecco che una strega strampalata che viene dai paesi brutti rimetterà le cose a posto con uno speciale incantesimo.

