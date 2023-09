ORIOLO ROMANO – Domenica prossima la Ghaleb Editore presenta il libro “I Santacroce: una famiglia, un palazzo a Oriolo Romano”, scritto da Sigrid Epp e Marcello Piccioni.

Il volume è stato pubblicato con il patrocinio dalla Direzione Regionale Musei Lazio, del Comune di Oriolo Romano, di Palazzo Altieri e con il contributo di ACOR Associazione Culturale Oriolo Romano – Sagra del Fungo Porcino. Questo libro rappresenta il frutto di una meticolosa ricerca condotta dalla dottoressa Sigrid Epp negli anni ’90 sulla nascita di Oriolo e sulle fasi di costruzione del Palazzo Santacroce, un’opera rimasta poco conosciuta nell’ambito accademico. Inizialmente pubblicata in Germania nel 1996, la pubblicazione in Italia è stata resa possibile grazie alla correzione della traduzione e all’ampio arricchimento della storia familiare dei Santacroce da parte di Marcello Piccioni, in collaborazione con Katiuscia Vernarecci. È un importante documento storico, disponibile ora alla comunità scientifica, agli appassionati di storia locale e alla città di Oriolo Romano, offrendo una panoramica dettagliata sul patrimonio storico e culturale della regione. numerosi il 1 ottobre per condividere questo importante momento di conoscenza e cultura.