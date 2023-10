Torna la “Notte di Mezzo, Halloween Il Passaggio”, sesta edizione, organizzata dall’associazione culturale Argot con il patrocinio di comune e provincia di Viterbo, in collaborazione con Società Tolkieniana Italiana, liceo artistico F. Orioli che realizzerà gli allestimenti di San Pellegrino, il centro sociale Pilastro con le streghe/befane del “Dolcetto o Scherzetto”, l’associazione Giratempo e il Cinghiale Bianco. Quest’anno anche la collaborazione con il Sacro Bosco di Bomarzo presente nel programma di eventi della Notte di Mezzo con delle iniziative a tema. Sulla ruota del tempo il 31 ottobre rappresenta la porta di accesso all’autunno, al ciclo in cui la natura si addormenta nella terra per prepararsi a una nuova vita. I Celti la chiamavano Samhain. Il capodanno celtico. È la notte in cui i defunti ritornano, il mondo dei vivi e quello dei morti si incontrano, un momento in cui la dimensione fisica si riunisce a quella spirituale, e l’esistenza umana torna a manifestarsi nella sua interezza, come se il tempo e lo spazio non esistessero. Una notte carica di suggestioni di antica memoria, intorno a cui gravitano miti, leggende, tradizioni, racconti fantastici, ma che fa parte del patrimonio ancestrale di ogni civiltà, dove la celebrazione dei morti è un momento rituale immancabile. L’associazione Argot con la Notte di Mezzo dà vita a un contenitore di eventi e si riappropria di una tradizione erroneamente etichettata come un’americanata, in quanto affonda le sue radici antichissime in Europa, in Italia, con usanze legate a questa particolare notte dell’anno, in cui con offerte alimentari, doni, maschere si esorcizzava la morte, e si cercava di conquistare il favore dell’ Aldilà e la benevolenza dei defunti custodi dei semi, per un propizio raccolto, preparando loro tavole imbandite, una sorta di questua ritualizzata a cui può ricollegarsi il popolare “Dolcetto e Scherzetto”. Non una festa americana, dunque, le vere origini di Halloween risiedono nel vecchio continente, dove già nel Medioevo si parla di Hellequin: anche in Italia si ha notizia di regioni in cui i bambini intagliavano zucche e le illuminavano per portarle in processione, mentre ovunque ricorre la celebrazione dei morti con usanze e dolci tipici. La Notte di Mezzo, riprendendo queste antiche tradizioni, dà vita a un format di eventi lungo il filo conduttore della narrativa fantasy e della figura delle strega, quale donna sapiente, profonda conoscitrice dei segreti della Natura con cui l’associazione rilancia il tema attualissimo della tutela dell’ambiente. Anche quest’anno la Notte di Mezzo trasformerà San Pellegrino in un borgo stregato: Il Palazzo degli Alessandri e piazza San Pellegrino diventeranno il mondo di Alice nel Paese delle Meraviglie, con sorprendenti allestimenti che tramuteranno la città in un mondo fantastico a cura del liceo artistico Orioli che realizzerà anche a piazza Scacciaricci la Sposa cadavere e Coraline. A piazza San Carluccio aprirà i battenti l’accademia della magia di Harry Potter, mentre a via Roma e a piazza delle Erbe, animazione e allestimenti. Anche quest’anno sarà presente il percorso della ceramica con sculture a tema, laboratori ed eventi di diverso genere. La manifestazione in questi sei anni ha conosciuto un grande successo di pubblico e di critica, anche per avere messo in campo il fortunato binomio arte e fantasia, grazie al contributo prezioso e determinante del liceo artistico Orioli e contenuti di alto livello culturale, offerti dalla partecipazione di giornalisti, scrittori, studiosi italiani con incontri su miti, tradizioni, simbolismo, astronomia, templari, ecc. Un evento che cresce: dal centro cittadino la manifestazione si è ampliata alla frazione di Bagnaia grazie all’attività del comitato delle mamme che per la seconda edizione consecutiva trasformeranno il grazioso quartiere medioevale in un borgo stregato. Molte sono le iniziative del programma che sarà ufficializzato nei prossimi giorni. Info: nottedimezzo@gmail.com

©RIPRODUZIONE RISERVATA