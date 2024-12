RONCIGLIONE - Si chiama "Guerriero - Premio città di Ronciglione" e giunge alla seconda edizione il contest canoro dedicato a Marco Mengoni. Ovviamente a dargli vita è la cittadina che gli ha dato i natali e che è orgogliosissima di lui per gli importanti risultati che è riuscito a raggiungere nella sua carriera.

Il contest si rivolge a chi ha fatto del canto la propria passione, ai fan di Mengoni e agli amanti e conoscitori della sua musica e delle sue canzoni. Dopo il grande successo dello scorso anno, dunque, sono state aperte le iscrizioni per partecipare all’edizione 2024. «“Se il canto è la tua passione, sei un fan di Marco Mengoni e non sei riuscito a partecipare alla prima edizione del contest…questa è la tua occasione. Non perdere tempo ed inviaci la tua iscrizione – fa sapere l’amministrazione -. Per partecipare dovrai inviare una canzone in formato video dal repertorio di Marco Mengoni all’indirizzo email: comunicazione@comune.ronciglione.vt.it».

I più fortunati verranno selezionati e in totale saranno 10 i concorrenti a esibirsi sabato 3 agosto durante la serata finale in piazza Principe di Napoli. Il vincitore riceverà un premio ideato ad hoc per l’occasione.

Il modulo di iscrizione, corredato di un documento d’identità valido, dovrà essere invece consegnato all’Ufficio Protocollo del comune o inviato alla pec: comuneronciglione@legalmail.it.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito ufficiale del comune di Ronciglione.

