VITORCHIANO - La notte Rosa 2023 a Vitorchiano è stata un successo e la grande partecipazione di pubblico ha ripagato l’impegno profuso da tutte le associazioni e realtà locali che hanno contribuito all’ottima riuscita dell’evento promosso dal comune nell’ambito dell’Estate vitorchianese. Nonostante il maltempo pomeridiano che ha rischiato di comprometterne il regolare svolgimento, la notte Rosa è andata in scena riscuotendo un grande entusiasmo, in un borgo vestito a festa tra installazioni, luci, musica, gastronomia e occasioni di divertimento.

«Ancora una volta Vitorchiano si è presentato nella sua veste migliore – commenta il sindaco Ruggero Grassotti –. Dopo il successo dei festeggiamenti patronali di San Michele Arcangelo, di quelli in onore di Sant’Antonio da Padova e di Peperino in fiore, la notte Rosa è stata un’ulteriore e positiva conferma delle grandi potenzialità del nostro paese e del territorio, segnando un altro passo in avanti nel percorso di valorizzazione e promozione che da anni questa amministrazione porta avanti».

Il comune di Vitorchiano, promotore e organizzatore dell’evento, ringrazia i volontari di tutte le associazioni coinvolte – pro loco Vitorchiano, comitato festeggiamenti San Michele Arcangelo, comitato festeggiamenti Sant’Antonio da Padova, Caritas parrocchiale, Carnevale vitorchianese, Fidelis e Kyanos – che hanno contribuito, con i propri stand, alla preparazione e alla riuscita dell’evento divenuto, anno dopo anno, uno degli appuntamenti principali dell’estate, in grado di attirare pubblico da tutta la Tuscia. Inoltre, un saluto speciale alle majorette, presenti nel pomeriggio nonostante la pioggia.

«La notte Rosa va in archivio con successo e soddisfazione – afferma l’assessore alla Cultura Gian Paolo Arieti – e ringrazio dunque tutte le persone che, a vario titolo, hanno collaborato a mettere su questa manifestazione ormai appuntamento fisso dell’Estate vitorchianese. È stato bellissimo vivere il nostro borgo animato da musica, spettacoli, installazioni luminose e artistiche, stand gastronomici, con tanta gente arrivata da fuori. Invitiamo tutti a Vitorchiano anche nelle prossime iniziative in programma in questa stagione».

Un ringraziamento particolare da parte del comune, come in altre analoghe occasioni, va alle forze dell’ordine, alla polizia locale, ai volontari della protezione civile Vitorchiano e dei volontari del soccorso che, con la loro presenza, hanno consentito uno svolgimento della manifestazione in totale sicurezza, nonché agli operai comunali, ai dipendenti della cooperativa Avvenire e dell’impresa Ekorec che hanno garantito il ritiro dei rifiuti e una costante pulizia del paese, incluso il servizio straordinario l’indomani mattina.

Un pensiero infine ai dipendenti comunali, che nel proprio ruolo di competenza hanno curato i numerosi aspetti amministrativi e le comunicazioni istituzionali, garantendo il corretto e formale svolgimento dell’evento, nonché ai ragazzi del servizio civile e della Dmo Discover Tuscia per l’entusiasmo e prezioso contributo nella preparazione del materiale informativo e nell’assistenza che ha permesso tra l’altro l’apertura continuativa del palazzo comunale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA