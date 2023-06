VITORCHIANO – Successo per la seconda edizione del raduno Fiat 500 Città di Vitorchiano, promosso dal 500 Tuscia Club di Viterbo in collaborazione con l’amministrazione comunale. Dopo il primo raduno svoltosi lo scorso settembre, anche questa volta tantissime Fiat 500 si sono ritrovate nel borgo della Tuscia nella giornata di domenica 11 giugno 2023. «Il Comune di Vitorchiano – afferma il sindaco Ruggero Grassotti – ha accolto nuovamente e con grande favore la proposta del 500 Tuscia Club per svolgere a Vitorchiano questo raduno. Per il nostro paese è un’ulteriore occasione di visibilità turistica. Grazie a tutti gli organizzatori». «Abbiamo accolto con piacere gli appassionati di Fiat 500 – aggiunge l’assessore alla cultura, sport e sviluppo economico Gian Paolo Arieti – un’automobile che ha fatto la storia d’Italia e che tuttora è in grado di emozionare grandi e piccoli. L’intenzione dell’amministrazione comunale è quella di rendere il raduno un appuntamento fisso annuale e questa seconda edizione è un ottimo viatico in tal senso».