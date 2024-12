CIVITA CASTELLANA - Approvato il nuovo calendario per quegli eventi inseriti nel cartellone delle feste patronali che sono stati rinviati la scorsa settimana per maltempo.

A causa delle avverse condizioni meteorologiche, infatti, il 12 e 17 settembre scorsi non è stato possibile realizzare, per motivi di sicurezza, gli eventi in programma in piazza Matteotti e all’anfiteatro Falerii Veteres. La giunta comunale ha, quindi, modificato il programma dei festeggiamenti 2024 in onore dei patroni santi martiri Marciano e Giovanni, riprogrammando le manifestazioni annullate in precedenza secondo il nuovo calendario. Eccolo: oggi alle 20 è prevista l’apertura delle locande; seguirà alle 21 la premiazione dei vincitori della terza edizione del concorso fotografico “La Mia Civita” e, alle 21.30, l’estrazione della tombola, a cura della Proloco di Civita Castellana, con animazione musicale del gruppo Generazione Z. Alle 23 lo spettacolo piromusicale che si sovlgerà presso l’anfiteatro Falerii Veteres. Mercoledì 25, alle 21,30, sarà la volta dell’attesissimo concerto di Noemi in piazza Matteotti. «Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione degli eventi – commenta l’assessore allo Spettacolo Simonetta Coletta -, nonostante il maltempo sono molto soddisfatta per l’ottima riuscita delle manifestazioni svolte fino ad ora. Sono certa che il recupero degli eventi rimandato ci darà ulteriori soddisfazioni, permettendoci di chiudere al meglio la nostra festa patronale».

