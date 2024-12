GRAFFIGNANO - Domenica 22 e il 29 dicembre a Graffignano dalle ore 16,30 fino alle 19,30, il castello Baglioni e il borgo adiacente si trasformeranno in un’oasi di gioia e meraviglia pronti ad accogliere grandi e piccini per un’esperienza indimenticabile nel Santa Claus Village.

A darne notizia è il comitato eventi San Martino vescovo.

In un’atmosfera natalizia unica, tra luci scintillanti, decorazioni festive e la presenza di Babbo Natale, il villaggio si animerà di spettacoli coinvolgenti, giochi, musica natalizia e tante sorprese per i più piccoli, inoltre un percorso gastronomico accompagnerà i visitatori alla scoperta di prelibatezze locali e i mercatini di Natale saranno un’occasione unica per trovare regali originali e prodotti artigianali locali.

