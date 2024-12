LADISPOLI - Tutto pronto in città per Halloween e la sfilata zoombie, musica e divertimento. Appuntamento oggi alle 16.30 a piazzale Roma. A essere invitati a partecipare sono tutte le scuole (materne, elementari e medie), le associazioni, le scuole di ballo e ovviamente tutti coloro i quali vorranno divertirsi. Una sola la regola: travestirsi da zombie. A guidare la sfilata l’immortale Michael Jackson , impersonato dal performer romano Emi Jackson che sulle note di Thriller guiderà i partecipanti in un flash mob sulle note di una delle canzoni più famose al mondo. Al termine della sfilata in piazza Rossellini, il PartyBus prenderà posizione e, dopo un po' di buona musica, il palcoscenico sarà tutto di Marco Idol che interpreterà i pezzi più dance dell’eclettico Achille Lauro. I “nostri” Achille Lauro e Michael Jackson, dopo l’esibizione saranno a disposizione di chiunque volesse una foto ricordo, mentre la musica di DJ Sept continuerà fino alle 21. Durante la festa viale Italia sarà chiuso a blocchi nel momento del passaggio della sfilata mentre, piazza Marescotti, sarà pedonale (chiusa al traffico) dalle 14 alle 21.

