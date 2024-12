BASSANO ROMANO - Quella di Romeo e Giulietta è una storia d’amore senza tempo e “LA” tragedia per eccellenza.

Nata dalla penna e dal genio di William Shakespeare, è entrata a far parte del bagaglio della cultura popolare di tutti i tempi, commovendo ed emozionando milioni di lettori e spettatori nell’intreccio della sua trama, giocata sull’eterna lotta tra bene e male, amore e morte, vizio e virtù.

A riportare in questi giorni in scena le vicende degli sfortunati amanti veronesi, uccisi dalle convenzioni sociali, dalle lotte politiche per la supremazia, è il progetto teatrale dell’istituto d’istruzione superiore di Bassano Romano, conclusosi con la messa in scena della tragedia presso il teatro Francigena di Capranica.

Guidati dalla sapiente regia di Sergio Urbani, sostenuti dalla paziente presenza della professoressa Maria Cristina De Angelis, 16 allievi e allieve del nostro istituto si sono esibiti sul palco, dando voce alla loro emozione, all’impegno e alla passione prima ancora che alle nobili parole del bardo inglese.

In una rilettura visuale e fonica contemporanea del testo originale, le parole del dramma shakespeariano hanno rivissuto sulle labbra degli attori e delle attrici commuovendo il pubblico di compagni, docenti e genitori corsi ad applaudirli.

Se è vero che, come affermava Giorgio Strehler, che il teatro è la “parabola del mondo”, ci piace pensare che quanto i nostri ragazzi hanno portato in scena sia la parabola di una scuola che non insegna solo nozioni, ma anche sincero trasporto, partecipazione e responsabilità.

La dirigente scolastica dell’Iis di Bassano Romano, Maria Luisa Iaquinta, è convinta che il Progetto teatrale scolastico sia un’opportunità educativa altamente significativa perché promuove lo sviluppo della socialità e dell’inclusione, stimola le competenze critiche ed empatiche.

Attraverso il teatro si raggiungono obiettivi culturali fondamentali che arricchiscono la formazione personale e sociale degli studenti. Un sentito ringraziamento al Comune di Capranica che ha messo a disposizione gratuitamente il Teatro Francigena per il nostro istituto.

©RIPRODUZIONE RISERVATA