CIVITAVECCHIA – Dopo il grande successo nell’ultima serata del Civitavecchia Summer Festival, Lo Presti fa uscire il nuovo singolo con il videoclip girato interamente durante il suo ultimo live.

“Questo – spiega il cantante – è uno dei miei pezzi più importanti per me, perché rappresenta il mio essere vero. Quando l’ho fatto per la prima volta live ho visto le persone emozionarsi, e questo mi ha fatto ricordare cosa significa fare musica per me. E’ nato tutto nel giro di due giorni, sia la canzone che il videoclip, - prosegue Lo Presti - e spero di trasmettere al pubblico la spontaneità con cui abbiamo realizzato il tutto”.

Ci tengo a ringraziare Riccardo Frontoni e Davide Piccione che mi hanno aiutato a realizzare tutto ciò.

Alessio Lo Presti nasce a Civitavecchia (Rm), classe ‘05. Inizia a studiare batteria all’età di 6 anni e nel 2019 è il primo batterista del Musical “School Of Rock” al Teatro Sistina e poi in tour per l’Italia. La sua passione per il canto nasce nel 2019. Inizia a scrivere inediti che raggiungono buonissimi risultati. Più di 80mila ascolti su Spotify, e più di 1 milione di ascolti totali su tutti i digital stores, tra cui Apple music, Amazon music e tanti altri.

