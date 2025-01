CIVITAVECCHIA – Dopo il grande successo e il sold-out di HELP! – I Beatles in parole e musica della primavera scorsa, FORTE! Festival torna al cineteatro Buonarroti, domani, in collaborazione col Cinecircolo XXI CGS-APS con un’altra produzione dedicata a un artista che amiamo, Giorgio Gaber: “Se potessi mangiare un’idea”, scritto dal grande giornalista Luciano Ceri (già voce di Rai Stereonotte, e autore di una importante biografia del Signor G), presentato da Donatella Donati, e messo in musica dai Manifesto (Alessandro Orfini e Paco Imperiale) insieme alla FORTE! Festival Band (stavolta composta da Alberto Burattini, Francesco Di Iorio, Matteo Agozzino e Riccardo Pasquarella). Un racconto su Giorgio Gaber, per recuperare il ricordo di uno dei grandissimi nomi della nostra storia artistica.

