Ottima musica e una bellissima serata primaverile. Questi gli ingredienti principali del succoso piatto che sabato sera, nell'ambito dei festeggiamenti in onore del patrono San Giuseppe, l'amministrazione comunale, con l'impeccabile organizzazione della "On Air" di Giampiero Firicano, ha voluto regalare ai cittadini di Santa Marinella, accorsi in massa a piazza Trieste per assistere al concerto di Fiordaliso, che ha fatto registrare un grande successo di pubblico. Pubblico che ha potuto emozionarsi grazie alla bellissima esibizione dell'artista, icona della musica italiana da più di quarant'anni e ultimamente ritornata in auge grazie anche alla partecipazione all'ultima edizione del Grande Fratello. E proprio a una sua compagna di avventura nello show televisivo, la "rossa" Beatrice Luzzi, Fiordaliso ha voluto dedicare delle bellissime parole al termine di uno dei brani in scaletta, "Accidenti a te", a sugellare la grande amicizia nata tra le due donne tra le mura della Casa più famosa d'Italia. Oltre ai suoi cavalli di battaglia, che le hanno permesso di ripercorrere in poche ore tutta la sua carriera, la cantante sarda ha voluto offrire al pubblico accorso anche un contatto diretto, intrattenendosi con i fan e non negando loro autografi e selfie.

La perfetta riuscita dell'evento si deve, come detto, all'ottima organizzazione della "On Air" di Giampiero Firicano, che ha voluto ringraziare tutta l'Amministrazione Comunale della "Perla del Tirreno", in particolare il sindaco Pietro Tidei, l'assessore alla Cultura Gino Vinaccia, il presidente del Consiglio Comunale Emanuele Minghella e il consigliere Pierluigi D'Emilio.