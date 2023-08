Tutto pronto per il Festival Summer Holi 2023, organizzato da Sottosuono Eventgroup, che oggi dalle 16 fino a tarda notte trasformerà Tarquinia Lido nella “città dei colori”. I dj Yash, Luca Gee, Friedrich Kiefer, Max Tee, Gabriele Bronzetti, Garbex, Fanta, Daniele Ceccarini, Vast & Lisita, Alby, Manuel Bonomo, David Semola e Wewers, insieme alla voce di Lady Janet e a un corpo di ballerini professionisti coordinato dalle coreografie di Lorena Marchini, daranno vita a un vero e proprio spettacolo in cui si fondono musica, danza, giochi di luce, fuochi d’artificio e proiezioni artistiche in un crescendo di divertimento, adrenalina ed emozioni. La spiaggia libera di piazza delle Naiadi si trasformerà quindi in una grande arena, a ingresso gratuito. Alle 18 ci sarà il primo lancio dei colori. Il secondo sarà a mezzanotte.

©RIPRODUZIONE RISERVATA