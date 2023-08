Viterbo, Oriolo Romano e Vejano insieme per la valorizzazione delle dimore storiche attraverso lo spettacolo dal vivo: questo l’obiettivo alla base del progetto promosso dalla Regione Lazio, “Ecologia delle Idee”. Ad essere coinvolti saranno gli spazi di Pratogiardino a Viterbo, il Parco di Villa Altieri a Oriolo Romano e la Rocca di Vejano, che tra agosto e settembre ospiteranno una serie di spettacoli con personaggi di spicco del panorama televisivo e cinematografico.

A presentare l’iniziativa ieri, nella sala consiliare di Palazzo dei Priori a Viterbo, l’assessore alla cultura Alfonso Antoniozzi, Gian Maria Cervo, direttore artistico di Quartieri dell’Arte, e il sindaco di Vejano Teresa Pasquali in collegamento video.

Antoniozzi ha spiegato che il finanziamento ricevuto dalla Regione per “Ecologia delle Idee” ammonta a 40mila euro. «Gli spettacoli che il progetto porterà a Viterbo sono dieci e vedono protagonista il parco di Pratogiardino. È importante – ha poi sottolineato – che Viterbo torni ad appropriarsi del suo ruolo di pilota e coordinatore, che dovrebbe essere quello di un comune capoluogo dal punto di vista culturale».

Di seguito Cervo ha parlato del programma di appuntamenti che avranno luogo nelle prossime settimane. Si è partiti ieri sera a Viterbo con “Woh-Rakto Antunovic” e “Woh-Maria Manasi” con la regia di Ana Kostantinovic; un esperimento di Monica Nappo, una delle più brillanti interpreti del cinema e del teatro italiani che ha all’attivo collaborazioni con registi come Woody Allen, Peter Greenway, Paolo Sorrentino, Matteo Garrone, Mario Mortone, Toni Servillo e Cesare Lievi.

Questa sera alle 21.30 si prosegue con “Woh-Francesco Pelaia” e “Woh-Elmedina Abulahi” di Ana Kostantinovic, con interventi artistici di Neapolitan Hamlet Suite: narrazioni a tema ecologico intervallate da un concerto con un Amleto in versione napoletana.

Domani terzo appuntamento con la regista Kostantinovic e “Woh-Salvatore Fosci” e “Woh-Nedim Fakic”, con interventi di Fausto Cabra e Mimosa Campironi.

Il 6 settembre Pratogiardino ospiterà “Transparence” da Vittoria Colonna agli Haiku in prima assolute e “Cratilo” dall’omonimo dialogo di Platone, con una riscrittura di Riccardo Festa.

Gli eventi si sposteranno poi a Villa Altieri a Oriolo Romano nelle serate del 18 agosto (Please Stand-Up, una serata di Stand-Up queer con Daniele Gattano), 19 agosto (“Cecco del Caravaggio” di Francesco Di Mauro), 26 agosto (“Parlami Orlando” di Virginia Woolf).

La Rocca di Vejano ospiterà gli spettacoli “Lost in the cosmos” di Memetaj e Petrillo in prima assoluta il 22 agosto; si continua il 12 settembre con un’altra prima assoluta: “Frida” con Noemi Francesca, vincitrice del prestigioso premio Leo De Berardinis.

L’11 settembre si chiude con “Da Versailles alla cibernetica – Deep Fried State” con The Mainstream Official.