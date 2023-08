CAPRAROLA – Ai nastri di partenza la 16esima edizione del Festival di musica e teatro popolare di voci e di suoni, che si terrà, come da qualche anno a questa parte, nella splendida terrazza panoramica del teatro Stefani di Caprarola a partire dal 5 agosto. Un’edizione che si preannuncia ricchissima di grande musica, tra graditi ritorni e novità assolute. Si parte subito forte, sabato 5 agosto alle 21,30, con la presentazione di “Siculo”, il nuovo album degli Unavantaluna: un gruppo che ritorna a Caprarola per presentare il nuovo lavoro discografico composto da dieci tracce, dieci storie musicali che spaziano dalle sonorità mediterranee, più familiari e vicine alla nostra sensibilità artistica, a quelle più esotiche. La Cumpagnia di musica siciliana Unavantaluna, nata nel 2004, è composta da Carmelo Cacciola, Luca Centamore, Pietro Cernuto e Francesco Salvadore, cui si aggiunge la maestria nelle percussioni di Arnaldo Vacca. Il titolo dell’album, “Siculo”, che sarà presentato il 5 agosto a Caprarola, sintetizza le comuni origini dei membri della band e delle loro creazioni musicali. Le loro sonorità animano un progetto che ricerca l’armonia e l’equilibrio fra tradizione e innovazione; un progetto che saprà, ancora una volta, stupire un pubblico attento e curioso alle più recenti tendenze della musica popolare. Un caleidoscopio di suoni, colori ed emozioni che saprà coinvolgere il pubblico in uno spettacolo totale e armonico. L’appuntamento è per sabato 5 agosto alle 21,30 al teatro Don Paolo Stefani di Caprarola. L’ingresso è gratuito con offerta libera destinata a sostenere l’associazione Amistrada. La prenotazione consigliata al 353 4106766. In caso di maltempo il concerto si svolgerà all’interno. Line-up completa: sabato 5 agosto: Unavantaluna, presentazione del nuovo album “Siculo”; mercoledì 9 agosto: Ginevra Di Marco, “Donna Ginevra e le stazioni lunari”; sabato 12 agosto: Yaràka, presentazione del nuovo album “Curannèra”; sabato 19 agosto: Compagnia “Peppino Liuzzi” in “L’urtomo miracolo”. Compagnia teatro popolare “Peppino Liuzzi”.