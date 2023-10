CIVITAVECCHIA – Successo per la quinta edizione del Festival di cultura giapponese. Cittadella della Musica gremita per gli appuntamenti e, in particolare, per la serata di sabato che ha visto la presenza delle autorità cittadine come il sindaco Ernesto Tedesco che ha commentato: «Ho avuto il piacere di ascoltare l'inno giapponese e italiano suonati dal M° Emily Forte e cantati dalla mezzo soprano Yukako Taguchi, vedere la mostra di bonsai dell'associazione Bonsai Kai, addentrarmi nella cultura giapponese grazie alla Professoressa Eleonora Monti e assistere alla sfilata Italo-Giapponese con le meravigliose creazioni dell'Iis Calamatta sezione Moda. La serata si è poi conclusa nel migliore dei modi, tra le risate regalatemi dallo spettacolo Kyogen, il teatro comico dei Samurai. Vedere la Cittadella stracolma sottolinea la bellezza di questo Festival. Complimenti all'ottimo lavoro degli uffici della cultura, alla Dirigente Gabriella Brullini, all'assessore Simona Galizia e alla responsabile dell'ufficio cerimoniale Loredana Denaro. Grazie a tutte le associazioni che ci hanno offerto spettacoli unici e, infine, grazie all'Ambasciata del Giappone, alla Fondazione Cariciv, con il suo sempre presente Presidente Gabriella Sarracco, nonché alla Fondazione Mafalda e Angelo Molinari per aver creduto nel progetto del Festival». L'artista Donato Ciccone ha regalato alla città la riproduzione della Madonna con il kimono, affresco dipinto da Luca Hasegawa nella Chiesa dei Santi Martiri Giapponesi.

