CIVITAVECCHIA - L’autrice civitavecchiese che ha recentemente pubblicato il libro “Fiore di Rovo” sotto lo pseudonimo Eleonor B. Alexander ha partecipato al Festival del Romance Italiano. L’iniziativa, che ha visto oltre 200 autrici presenti, si è tenuta il 16 Marzo 2024 presso il Mediolanum Forum di Assago e tra di loro c’era anche la 48enne civitavecchiese all’esordio con il suo romanzo.

Ho preso parte al FRI «grazie a Self Creation - spiega -, un progetto di Self Publishing Assistant creato da Liliana Marchesi. Lei è un'autrice con all'attivo 14 libri, che da due anni si dedica ad assistere gli autori che scelgono il percorso dell'autopubblicazione. Insieme ad altre autrici seguite da Liliana ho potuto presenziare allo stand di Self Creation».

Un’esperienza importante, di quelle che ti spingono ad andare avanti. «È stato bello - ha detto l’autrice - ricevere tanti feedback positivi sul mio lavoro, vedere che tanti mi conoscevano, firmare autografi e tutto il resto. Una giornata davvero bella che mi ha dato una nuova spinta». L’autrice, infatti, sta già preparando il suo secondo romanzo, ambientato sempre nell’Inghilterra georgiana.

