CIVITA CASTELLANA - «Abbiamo approvato un articolato programma di iniziative ed eventi, realizzato anche grazie alla collaborazione con istituti scolastici e con associazioni culturali, sportive e turistiche del territorio e finalizzato a onorare e salvaguardare le tradizioni locali, favorendo nello stesso tempo l’incremento dei flussi turistici, con effetti positivi per la vita economica e sociale cittadina». Il sindaco Luca Giampieri annuncia così il programma ufficiale dei festeggiamenti in onore dei santi patroni Giovanni e Marciano, che si terranno dal 9 al 17 settembre 2024.

Show musicali, tra cui spicca il concerto della nota cantante Noemi sabato 14 settembre in piazza Matteotti, pièce teatrali, danza, spettacoli pirotecnici e piromusicali, palio degli anelli, fiera di merci e bestiame, mostre di pittura, concorsi fotografici, locande (a partire da venerdì 13 settembre), tombola e manifestazioni sportive: nel calendario delle iniziative ce n’è davvero per tutti i gusti.

«Con grande impegno abbiamo messo a punto un programma variegato di eventi – spiega l’assessore al Turismo, Simonetta Coletta -, cercando di andare incontro ai gusti di tutti. La nostra è una terra ricca di cultura e tradizione, dove sacro e profano convivono nelle numerose sagre e feste organizzate in questo periodo di fine estate. In questo contesto, le festività patronali civitoniche in onore dei santi Giovanni e Marciano ogni anno richiamano numerosi turisti e visitatori e rappresentano una ricorrenza molto sentita dalla cittadinanza, pertanto abbiamo dato il massimo per onorarla adeguatamente con tante iniziative».

«L’edizione 2023 ha fatto registrare un grande successo in termini di gradimento e di presenze – conclude l’assessore Coletta -. Quando si realizzano le cose con impegno, con il cuore e con la voglia di far bene poi i risultati si vedono, pertanto confidiamo anche quest’anno di offrire momenti di spensieratezza e svago, di riempire le piazze e di assistere ad una grande partecipazione da parte dei nostri concittadini e dei turisti».

©RIPRODUZIONE RISERVATA