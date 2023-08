NEPI - Una programmazione ricca e variopinta in uno dei borghi più belli della Tuscia in occasione delle feste patronali, di cui dà notizia il consigliere comunale Paolo Paoletti. Fino al 27 agosto, in piazza del Comune, si alterneranno serate di cover band, concerti corali, bandistici e concorsi di bellezza. Le serate più attese sicuramente: mercoledì 23 agosto con la processione per le vie del centro storico e la prima tombola; giovedì l’attesissimo concerto di Alfa, con il suo tour “Tra le Nuvole” presso il piazzale della Bottata e i biglietti sono acquistabili sul sito www.prenotami.net e nella sede della proloco a soli 10 euro. Sempre la stessa sera, in piazza del Comune, una cover band farà tornare indietro nel tempo con le migliori canzoni del repertorio italiano e a conclusione della serata vi sarà la seconda tombola. Venerdì altro concerto con “Paolo Belli e la sua band” e, a chiusura, la terza ed ultima tombola e lo spettacolo pirotecnico in località “Il Piscininale” della pluripremiata e nostrana ditta Colonnelli Fireworks. Oltre queste serate, il concerto “Nepi sotto le stelle”, cover band di Zucchero, il concerto dei Fuori dal Coro, il tradizionale concerto della Banda Musicale “E.Gai”, la finale del concorso Miss Amerina e le due mostre artistiche una dentro la corte della Rocca dei Borgia e una dentro al Museo Civico di Nepi.